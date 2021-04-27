В Симферополе и Севастополе 28 апреля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 апреля в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ не будет электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Маршала Жукова,11-17 (нечет), 21-23 (нечет), 15а, 17а, 23а, 31а;

ул. Киевская, 20, 22, 15/2-37(нечет), 37/2;

ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);

ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет);

пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);

пер. Ялтинский, 3-6;

ул. Камчатская, 2-12а(чет), 1-9(нечет);

ул. Осипенко, 1-25а;

ул. Пригородная, 17/19, 19/10, 19/19;

ул. Кременчугская, 15;

микрорайон Каменка – садовые товарищества «Сельский строитель»,

«Связист» («Телефонист»), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

про. Курский 2-14,1-11;

ул. Горпищенко 60-68,47-51,53-А;

ул. Кронштадская 2-А,2-Д,2-Е,2/З,2,29-А,1-13;

ул. Курская 12-26,30-32,17-35;

ул. Фильченкова 46,48,29;

проезд Полоцкий 2

с 9.00 до 14.00

ул. Адмирала Владимирского 9-13;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Херсонская 2-12,1-9

Кача: ул. Красноармейская 50-86,45-89; ул. Нестерова 15-А,17,22; ул. Первомайская 12-70,13-А,25/3,25/1,47-А,49-А,55-А; пер. Гризодубовой 2

с 9.00 до 17.00

ул. Днепровская 30-74,82-84,88,51-85,89,97-105,109;

ул Драчука 22-26,17-23;

ул. Строительная 13,15,25-33;

пр-т Античный 11;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12-14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10,1-А,3-15,21

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч. 2, 405, 422, 429; 474, 593, 594;

село Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет), 9, 14, 17-19(нечет), 18, 22-24(чет), 23; ул. Новая жизнь 17, 18; ул. Садовая 1-25, 27, 29, 31, 50; ул. Умерова 2-7; ул. Новая 1-33; ул. Сумская 1-43; ул. Сахалина 1-10, 13, 15, 16, 22; ул. Центральная 1-41; ул. Водопадная 1-8; ул. Школьная 7-30 (д/с №2).

с 8.00 до 17.00

село Орловка: ОК СТ «Дерзкий», ул. Качинское шоссе 38 (ООО «Два Лео», СТ «Чайка-3», ТСН СТ «Кача», ТСН «Чайка-1»)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50