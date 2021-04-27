В Симферополе и Севастополе 28 апреля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 апреля в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ не будет электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Маршала Жукова,11-17 (нечет), 21-23 (нечет), 15а, 17а, 23а, 31а;
ул. Киевская, 20, 22, 15/2-37(нечет), 37/2;
ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);
ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет);
пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);
пер. Ялтинский, 3-6;
ул. Камчатская, 2-12а(чет), 1-9(нечет);
ул. Осипенко, 1-25а;
ул. Пригородная, 17/19, 19/10, 19/19;
ул. Кременчугская, 15;
микрорайон Каменка – садовые товарищества «Сельский строитель»,
«Связист» («Телефонист»), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
про. Курский 2-14,1-11;
ул. Горпищенко 60-68,47-51,53-А;
ул. Кронштадская 2-А,2-Д,2-Е,2/З,2,29-А,1-13;
ул. Курская 12-26,30-32,17-35;
ул. Фильченкова 46,48,29;
проезд Полоцкий 2
с 9.00 до 14.00
ул. Адмирала Владимирского 9-13;
ул. Катерная 2-6,10;
ул. Херсонская 2-12,1-9
Кача: ул. Красноармейская 50-86,45-89; ул. Нестерова 15-А,17,22; ул. Первомайская 12-70,13-А,25/3,25/1,47-А,49-А,55-А; пер. Гризодубовой 2
с 9.00 до 17.00
ул. Днепровская 30-74,82-84,88,51-85,89,97-105,109;
ул Драчука 22-26,17-23;
ул. Строительная 13,15,25-33;
пр-т Античный 11;
ул. Пластунская 130-а,130;
ул. Подольцева 121-145;
ул. Ревякина 32-104,17-97
село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12-14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10,1-А,3-15,21
с 11.00 до 17.00
КСП Память Ленина уч. 2, 405, 422, 429; 474, 593, 594;
село Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет), 9, 14, 17-19(нечет), 18, 22-24(чет), 23; ул. Новая жизнь 17, 18; ул. Садовая 1-25, 27, 29, 31, 50; ул. Умерова 2-7; ул. Новая 1-33; ул. Сумская 1-43; ул. Сахалина 1-10, 13, 15, 16, 22; ул. Центральная 1-41; ул. Водопадная 1-8; ул. Школьная 7-30 (д/с №2).
с 8.00 до 17.00
село Орловка: ОК СТ «Дерзкий», ул. Качинское шоссе 38 (ООО «Два Лео», СТ «Чайка-3», ТСН СТ «Кача», ТСН «Чайка-1»)
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