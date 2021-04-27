В крымской столице пройдет региональный этап финала конкурса «Учитель года России»

Цель конкурса – выявить и поддержать передовых школьных учителей, а также повысить престиж труда педагогов. Фото: пресс-служба Минобраз РК.

В республике определили, кто войдет в финал регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года, сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.

Участвуют представители учебных учреждений из разных городов Крыма: Саки, Евпатория, Симферополь, Феодосия.

Очный этап конкурса состоялся в керченском Морском технолицее. Все участники показали высокий уровень профессионализма в разработке, организации и проведении учебных занятий. Также каждый прошел два испытания - «Классный час» и «Мастер-класс».

В Симферополе 27 апреля в профильном министерстве РК пройдет финальный конкурс-тест «Разговор с министром». Участвовать будут те, кто победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года.

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