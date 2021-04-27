11 мая выходной или нет в Крыму: власти дали ответ

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Недавно президент России Владимир Путин заявил, что в стране объявлены длительные майские праздники – с 1 по 11 мая. В связи с этим у многих крымчан появился вопрос, нужно ли выходить на работу 11 мая 2021 года.

Согласно указу, который подписал Владимир Путин, нерабочими днями будут с 1 по 10 мая включительно. На работу нужно выходить во вторник, 11 мая.

Напомним, Путин решил не прерывать майские праздники по рекомендациям главы Роспотребнадзора Алены Поповой. Санврач отметила, что длительные каникулы позволят сократить распространение коронавируса в России.

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