Власти Симферополя передумали строить фонтан на площади Ленина

Строительство уже началось, сейчас на площади идет демонтаж.
Фото: Архив "КП"
От строительства некоторых объектов на центральной площади Симферополя решили отказаться. Акцент в обустройстве будет сделан на капитальном ремонте, а не на реконструкции, сообщил глава города Симферополя Валентин Демидов.
Перед утверждением конечного плана работ на площади, были рассмотрены несколько интересных предложений архитекторов. Экспертизу не прошли, поимо прочего, сухой и питьевой фонтаны.
- В этом году, как известно, в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается 5 общественных пространств. Мы постарались, чтобы площадь Ленина вошла в этот перечень, – цитирует градоначальника пресс-служба Администрации города.
Демидов отметил, что дополнительные работы – это мероприятия, которые «не предусмотрены титулом «Капитальный ремонт».
От молодежных зон для скейтбординга тоже отказались. Пришли к выводу, что главная функция площади – проведение массовых мероприятий. Также есть некоторые технические ограничения.
Учитывая все особенности, утвержден план, согласно которому ремонт завершат осенью в 2021 году.
- Это будет современная и комфортная площадь для всех жителей и гостей города, – заключил Демидов.
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