Власти Симферополя передумали строить фонтан на площади Ленина

Строительство уже началось, сейчас на площади идет демонтаж. Фото: Архив "КП"

От строительства некоторых объектов на центральной площади Симферополя решили отказаться. Акцент в обустройстве будет сделан на капитальном ремонте, а не на реконструкции, сообщил глава города Симферополя Валентин Демидов.

Перед утверждением конечного плана работ на площади, были рассмотрены несколько интересных предложений архитекторов. Экспертизу не прошли, поимо прочего, сухой и питьевой фонтаны.

- В этом году, как известно, в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается 5 общественных пространств. Мы постарались, чтобы площадь Ленина вошла в этот перечень, – цитирует градоначальника пресс-служба Администрации города.

Демидов отметил, что дополнительные работы – это мероприятия, которые «не предусмотрены титулом «Капитальный ремонт».

От молодежных зон для скейтбординга тоже отказались. Пришли к выводу, что главная функция площади – проведение массовых мероприятий. Также есть некоторые технические ограничения.

Учитывая все особенности, утвержден план, согласно которому ремонт завершат осенью в 2021 году.

- Это будет современная и комфортная площадь для всех жителей и гостей города, – заключил Демидов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50