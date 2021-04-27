13 мая выходной или нет в Крыму: власти дали ответ

В начале мая еще будет не поздно посетить Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду Фото: Надежда ДАЦЮК

Длинные майские каникулы в России продлятся с 1 по 10 мая включительно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Обрадованные затяжными праздниками, туристы уже разбирают билеты на черноморские курорты.

Будет ли выходным днем в Крыму 13 мая, День Черноморского флота ВМФ России? Нет, этого не предусмотрено в указе Владимира Путина, так что день будет рабочим.

А вот 14 мая крымчане снова будут отдыхать. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому день мусульманского праздника Ораза-байрам будет нерабочим.

Таким образом, после затяжных выходных крымчан ждет короткая трехдневная рабочая неделя - 11, 12 и 13 мая нужно выйти на работу.

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