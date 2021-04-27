Летом в Крым будут ходить поезда по 14 маршрутам через 300 станций

В период летних массовых перевозок будут работать более 1 600 сотрудников поездных бригад. Фото: Архив "КП"

По маршруту Москва - Феодосия и Мурманск - Симферополь в мае начнут ходит поезда. Об этом журналистам сообщили в компании - операторе перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Отправления будут осуществляться весь летний сезон по 14 маршрутам через 300 населенных пунктов.

- В преддверии старта периода отпусков компания «Гранд Сервис Экспресс» развернула маршрутную сеть, охватывающую более 300 крупных населенных пунктов и включающую в себя 14 направлений, – рассказали в компании.

Уже 1 мая в Феодосию придет первый поезд №163/164 из Москвы. Длина маршрута – 1 831 километров. Поезда будут ходить раз в три дня. Время пути составит 28 часов.

Также появится еще один маршрут – Симферополь - Мурманск. Отправления начнутся 24 мая, поезда будут ходить раз в девять дней. Длина маршрута – 4 540 км.

В Симферополь будут приходить поезда из Москвы, Смоленска, Астрахани, Омска, Перми, Кисловодска, Тамбова. В Севастополь и Евпаторию – из Москвы и Санкт-Петербурга, в Евпаторию также из Пскова.

- В период летних массовых перевозок в пути следования поездов «Таврия» будут работать более 1 600 сотрудников поездных бригад, в числе которых 620 студентов и бойцов Российских студенческих отрядов. В перевозках будет задействовано более 300 вагонов, – уточнили в компании.

В этом году пассажиры также смогут воспользоваться услугой доставки личного автомобиля или мототранспорта по маршруту Москва - Симферополь. Преимущество в том, что не придется тратить силы на долгую дорогу. Автовладельцы смогут отдохнуть во время поездки, пока машина переправляется в соседнем вагоне.

Уточняется, что при путешествии на поезде №91/92 у пассажиров будет возможность выбрать плацкартные, купейные или СВ-вагоны. Также с мая можно будет заказать автобусную перевозку от железнодорожной станции до Ялты, Алушты, Судака и Коктебеля.

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