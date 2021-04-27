В Симферополе благоустроили 8 дворов из 36: Работы обещали закончить в 2020 году

На ремонт дворов Москва выделила 391 миллион рублей. Фото: Архив "КП"

Из 36 дворов, ремонт которых начался в прошлом году, в эксплуатации находятся только восемь.

Начальник Управления благоустройства МинЖКХ РК Мушек Варданян в эфире «Радио Крым» рассказал, что сроки переносили неоднократно, и каждый раз обязались все исправить.

Согласно последнему обещанию подрядчика, ремонт закончат до конца майских праздников.

- Они каждый раз пишут гарантийные письма о том, что всё-таки завершат все те недочеты. Теперь уже надеемся, что за праздничные дни они все-таки эту работу проведут, – сообщил Варданян.

Благоустройство дворов панировали закончить еще в 2020 году, однако некоторые проблемы существенно затянули работу.

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