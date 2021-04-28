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Происшествия28 апреля 2021 9:13

В Крыму вандалы разбили шумизоляционные экраны на станции Багерово

Нанесенный ущерб составил 45 тысяч рублей
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Шумоизоляционный забор на станции Багерово. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Шумоизоляционный забор на станции Багерово. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

На станции Багерово, находящейся в 15 километрах от Керчи, камнями разбили шумоизоляционный забор между жилыми домами и железной дорогой. Нанесенный ущерб составил 45 тысяч рублей

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте сообщает, что сотрудники полиции по горячим следам нашли подростков-вандалов.

- В отношении каждого из родителей 14 и 15-летнего подростков составлены административные протоколы, - отметили в ведомстве.

По статье за «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» они были оштрафованы.

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Криминал