В Крыму прививки от коронавируса сделали почти 152 тысячи человек

Устойчивым иммунинетом к кокронавирусу могут похвастаться почти 77 тысяч крымчан Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму прививки от коронавируса сделали 151 тысяча 687 человек. Из них 76 тысяч 518 получили оба компонентна препарата «Гам-КОВИД-Вак».

- На сегодняшний день республика получила 217 тысяч 852 дозы вакцины,- сообщил на брифинге по распространению коронавируса министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Работают 96 пунктов вакцинации, задействованы 57 выездных бригад. В 6 городах Крыма действуют мобильные прививочные пункты в общественных местах.

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