Инна Смаль ушла с поста главы Госкомрегистра Крыма

Инна Смаль. Фото: администрация Симферополя.

Инна Смаль, которая не так давно встала у руля крымского Госкомрегистра, заняв пост временно исполняющего обязанности главы ведомства, уволилась по собственному желанию.

- Освободить Смаль Инну Вячеславовну от должности заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по собственной инициативе, - сообщается в распоряжении председателя Совета министров Крыма, которое опубликовано на официальном сайте правительства.

Напомним, что врио главы Госкомрегистра Крыма Смаль стала 5 апреля, после увольнения с этого поста Александра Спиридонова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50