За неделю количество заболевших коронавирусом в Крыму выросло на 3%

За неделю умерло 32 пациента Фото: Архив "КП"

За неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму выросло на 3%. Об этом на брифинге по распространению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Рост по заболеваемости коронавирусам наблюдается в 8 регионах республики, -отметил он. - В Раздольненском, Ленинском, Советском, Нижнегорском, Красноперекопском, Кировском районах, городах Алушта и Феодосия.

Наиболее высокий показатель заболеваемости пневмониями зарегистрирован в Керчи, Симферополе, Алуште, Нижнегорском, Советском, Черноморском, Бахчисарайском районах.. Всего за неделю зарегистрировано 709 случаев коронавируса. 31% заболевших старше 65 лет.

Умерли 32 пациента.

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