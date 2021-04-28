Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 10:36

За неделю количество заболевших коронавирусом в Крыму выросло на 3%

Треть — люди старше 65 лет
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
За неделю умерло 32 пациента

За неделю умерло 32 пациента

Фото: Архив "КП"

За неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму выросло на 3%. Об этом на брифинге по распространению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Рост по заболеваемости коронавирусам наблюдается в 8 регионах республики, -отметил он. - В Раздольненском, Ленинском, Советском, Нижнегорском, Красноперекопском, Кировском районах, городах Алушта и Феодосия.

Наиболее высокий показатель заболеваемости пневмониями зарегистрирован в Керчи, Симферополе, Алуште, Нижнегорском, Советском, Черноморском, Бахчисарайском районах.. Всего за неделю зарегистрировано 709 случаев коронавируса. 31% заболевших старше 65 лет.

Умерли 32 пациента.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус в Крыму