Четверо прибывших в Крым из-за границы привезли с собой коронавирус

Тест на коронавирус необходимо сдать в первые три дня по приезде Фото: Архив "КП"

Четверо путешественников, прибывших в Крым из-за границы, привезли с собой коронавирус. Об этом на брифинге по распространению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Из-за границы прибыло за неделю 4416 человек, из них 760 авиарейсами и 3656 через пункты пропуска с территории Украины, - уточнил он. - Среди прибывших за неделю было выявлено 4 положительных результата на ковид - 3 находились в дальнем зарубежье, 1 - на Украине.

1 прибывший из Великобритании находится под медицинским наблюдением.

За не предоставление данных о тестировании на коронавирусную инфекцию составлено

84 протокола, рассмотрено 6 административных материалов. Ответственность установлена ст. 6.3. КоАП от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.

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