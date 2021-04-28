Четверо прибывших в Крым из-за границы привезли с собой коронавирус

Тест на коронавирус необходимо сдать в первые три дня по приезде
Фото: Архив "КП"
Четверо путешественников, прибывших в Крым из-за границы, привезли с собой коронавирус. Об этом на брифинге по распространению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
- Из-за границы прибыло за неделю 4416 человек, из них 760 авиарейсами и 3656 через пункты пропуска с территории Украины, - уточнил он. - Среди прибывших за неделю было выявлено 4 положительных результата на ковид - 3 находились в дальнем зарубежье, 1 - на Украине.
1 прибывший из Великобритании находится под медицинским наблюдением.
За не предоставление данных о тестировании на коронавирусную инфекцию составлено
84 протокола, рассмотрено 6 административных материалов. Ответственность установлена ст. 6.3. КоАП от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.
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