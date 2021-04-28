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Общество28 апреля 2021 10:43

В Симферополе построят новый медицинский комплекс к 2022 году

Он появится на месте недостроя украинских времен
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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В этом году уже началось проектирование нового здания

В этом году уже началось проектирование нового здания

Фото: Александра Тимощенко

На месте недостроенного здания в Симферополе на улице Гагарина, 15 построят новую отделение «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» и подстанции скорой медицинской помощи №1, сообщил руководитель «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

Как передает Крымское информационное агентство, в этом году уже началось проектирование нового здания и уже проведены изыскания.

- Это наша собственность, нам уже выделили деньги. В этом году происходит проектирование, я надеюсь, что уже во втором полугодии у нас начнется снос этих развалин и строительство нового красивого здания, - рассказал Олефиренко.

Он также отметил,сто на территории недостроя будет находиться еще одно административное здание крымского Минздрава.

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