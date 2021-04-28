В Симферополе построят новый медицинский комплекс к 2022 году

В этом году уже началось проектирование нового здания Фото: Александра Тимощенко

На месте недостроенного здания в Симферополе на улице Гагарина, 15 построят новую отделение «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» и подстанции скорой медицинской помощи №1, сообщил руководитель «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

Как передает Крымское информационное агентство, в этом году уже началось проектирование нового здания и уже проведены изыскания.

- Это наша собственность, нам уже выделили деньги. В этом году происходит проектирование, я надеюсь, что уже во втором полугодии у нас начнется снос этих развалин и строительство нового красивого здания, - рассказал Олефиренко.

Он также отметил,сто на территории недостроя будет находиться еще одно административное здание крымского Минздрава.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50