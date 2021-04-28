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Общество28 апреля 2021 10:54

С мая меняются правила въезда в Крым из-за границы

Тест на коронавирус придется сдавать дважды
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Исследование на коронавирус проводят методом ПЦР

Исследование на коронавирус проводят методом ПЦР

Фото: Архив "КП"

С 1 мая меняются правила въезда в Крым из-за границы. Тест на коронавирус по приезде придется сдавать дважды.

- С 1 мая в соответствии с постановлением главного санитарного врача вводятся новые правила пересечения границы, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Все граждане РФ, которые пересекают госграницу, обязаны пройти обследование на ковид дважды.

Первое необходимо пройти в течение первых 3 дней с момента прибытия, второе — по истечению 5 дней с момента пересечения границы. Оба результата размещаются на сайте Госуслуги. Ответственность за не предоставление данных установлена ст. 6.3. КоАП от 15 до 40 тысяч рублей.

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Профилактика коронавируса в Крыму