За сутки в Крыму 99 новых случаев коронавируса

Из 2531 пробы 99 дали положительный результат Фото: Архив "КП"

За сутки в Крыму зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. У 11 инфицированных болезнь протекает без симптомов.

- Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории провели обследование проб 2531 человек. Выписаны с выздоровлением 141 человек, скончались 5 пациентов.

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