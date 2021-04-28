Токсичный сухогруз April покидает место стоянки в Керченском проливе

После осмотра сухогруза эксперты подтвердили его опасность. Фото: Пресс-службе Росморречфлота

После двухмесячной стоянки в море недалеко от Крыма сухогруз April с опасным грузом на борту покидает территорию воды России. Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, он отчаливает в сторону Турции.

Для буксировки судна к месту стоянки уже направили специальные корабли. Спасатели уже отправились на аварийное судно в костюмах химзащиты и дыхательных аппаратах. С собой они взяли оборудование газоанализа и водоотливные средства для того, чтобы экстренно провести работы.

После осмотра сухогруза эксперты подтвердили опасность попадания химических веществ и нефтепродуктов в акваторию. В днище судна были обнаружены трещины и отверстие.

Заметим, судно April находилось у российских берегов с 19 февраля с 1538,37 т ферросилиция на борту.

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