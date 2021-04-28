Причины ДТП на трассе «Таврида» в районе Феодосии: взорвалось колесо у фуры

Фото: скриншот из видео/Сергей Анашкевич

В районе Феодосии 28 апреля перевернулась фура. В результате движение по двум полосам в сторону Керчи перекрыл грузовик.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес», двигаясь по направлению Керчь-Симферополь, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего машина перекрыла дорогу в одном направлении. Со слов водителя, ДТП произошло из-за взрыва одного из колес грузовика, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Объезд для тех, кто хочет проехать в сторону Крымского моста, организован через Феодосию и поселок Насыпное.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50