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Происшествия28 апреля 2021 11:56

Причины ДТП на трассе «Таврида» в районе Феодосии: взорвалось колесо у фуры

«Комсомолка» публикует причины ДТП на трассе «Таврида» в районе Феодосии
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видео/Сергей Анашкевич

Фото: скриншот из видео/Сергей Анашкевич

В районе Феодосии 28 апреля перевернулась фура. В результате движение по двум полосам в сторону Керчи перекрыл грузовик.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес», двигаясь по направлению Керчь-Симферополь, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего машина перекрыла дорогу в одном направлении. Со слов водителя, ДТП произошло из-за взрыва одного из колес грузовика, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Объезд для тех, кто хочет проехать в сторону Крымского моста, организован через Феодосию и поселок Насыпное.

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