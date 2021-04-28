Видео ДТП на трассе «Таврида» в районе Феодосии

Фото: скриншот из видео Сергея Анашкевича/Instagram

Утром 28 апреля движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии оказалось перекрыто из-за ДТП с фурой. Грузовик перекрыл дорогу в сторону Крымского моста.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, грузовик опрокинулся из-за того, что у фуры лопнуло колесо. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка обстоятельств происшествия.

Водителей, которые едут в сторону Керчи, просят объезжать аварию через Феодосию и поселок Насыпное.

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