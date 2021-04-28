В Ялте карета скорой помощи насмерть сбила водителя иномарки

В результате лобового столкновения обе машины сильно помяло. Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Ялте на Южнобережном шоссе рядом с остановкой «Горная здравница» машина скорой помощи столкнулась с автомобиля «Audi», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Машина скорой помощи выехала на встречную полосу, что допустимо для спецавтомобилей, при условии включенных «маячков» сирены. Водитель учел это правило, однако столкновения не избежал. В результате трагедии водитель легковушки скончался. Еще три человека, которые ехали в «неотложке», по-видимому, на вызов, получили травмы.

Сотрудникам «неотложки» также требуется медицинская помощь. Фото: пресс-служба МВД по РК.

Сейчас полиция выясняет остальные детали ДТП. На видео можно разглядеть, что обе машины сильно покорежены. Движение на трассе замедлено, поэтому сотрудники ГИБДД находятся на месте аварии и регулируют дорожное движение.

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