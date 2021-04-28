Власти Крыма нашли поставщиков 200 новых автобусов

В Крыму хотят обновить подвижной состав общественного транспорта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сайте правительства Республики Крыма размещено распоряжение главы региона, в котором идет речь об обновлении подвижного состава общественного транспорта.

- Определить ООО «Техно-Сервис К» единственным поставщиком по госконтракту, предметом которого является закупка техники автобусы марки «ПАЗ» модель 320415-14 – 95 штук, с ценой контракта 615 590 500 рублей, - говорится в официальном документе.

Еще одно распоряжение гласит, что с АО «Спецтехника-Юг» заключат два контракта на поставку техники на общую сумму 692,1 млн рублей. По первому договору компания поставит 30 автобусов «СИМАЗ», вместимостью 54 пассажира, по второму - 75 городских автобусов «СИМАЗ» на 42 человека. Все автобусы нужно поставить до 30 декабря 2021 года.

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