Выступление общественников Крыма на площадке ОБСЕ сорвали

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ФОТО: OSCE SMM/Facebook

Организаторы сессии на площадке ОБСЕ помешали выступить крымским представителям. Трем из четырех приглашенных не удалось прочитать свой доклад.

Не дали слово председателю национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роману Чегринцу, председателю молодежного парламента РК Максиму Покатаеву и председателю «Украинской общины Крыма» Анастасии Гридчиной. Об этом сообщил «ТАСС».

После того, как крымчане подали заявку на выступление, прошло более пяти часов, но слово им так и не дали.

- Модератор через помощника передал нам, что на нас времени не хватило. Крымчан было заявлено четверо, выступить дали одному, и то три раза прерывали, – цитирует издание председателя национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Романа Чегринца.

По словам СМИ, представить свой доклад смог только депутат Бахчисарайского городского совета Эрвин Мусаев.

Во время выступления Мусаев рассказал о том, как проходит борьба с COVID-19 в Крыму, о молодежных инициативах в республике, также коснулся темы подготовки к выборам, запланированных на 2021 год.

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