Крымская «Скорая помощь» уже 100 лет работает на полуострове

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым 28 апреля устанавливается профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи.

День работника скорой медицинской помощи в России – 28 апреля, но крымчане сегодня также отмечают 100-летие появления этой организации на полуострове.

Как сообщает «Крымская газета», у всех врачей службы есть опыт, которым они решили поделиться.

Среди прочего, специалисты посетовали на пациентов, которые проявляют неуважение и даже агрессию, если карета «неотложки» приезжает с опозданием.

Врач Анастасия Меметова рассказала, что на скорость приезда машины повлиять очень сложно, ведь, например, сейчас по всему городу ремонтируют дороги.

- Теперь 20-минутная доступность не всегда возможна, – цитирует издание врача, которая проработала в службе 13 лет.

Иногда приходится идти на радикальные меры, например, чтобы успокоить буйного больного. На такой случай в машинах есть тревожные кнопки для вызова наряда Росгвардии.

Малейшие проволочки недопустимы, алгоритм действий полностью отлажен: перед началом смены обязательная проверка комплектности машины, а каждый врач должен иметь «так называемую укладку» с необходимыми медицинскими препаратами.

В апреле 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов внес коррективы в работу службы медицинской помощи.

- До этого времени у нас законодательно регламентировалась только скорая медицинская помощь, а медицина катастроф, санитарная авиация, телемедицина. Не было нормального госзадания, не было объемов услуг, тарифов – все это отсутствовало, – передает слова главы Центра катастроф Сергея Олефиренко СМИ.

В результате появились новые источники финансирования, 100% помещений отремонтировали, развернули строительство 16 новых подстанций.

В своем послании в 2021 году президент России Владимир Путин заявил, что в малонаселенные районы страны будет направлено 5 тысяч машин скорой помощи – Крым не останется без внимания.

Также на этот год запланировано около 100 новых строительных работ: проведут 18 капитальных ремонтов, сделают 20 вертолетных площадок и 18 новых блок-модулей.

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