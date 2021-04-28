Оценщик крымской комиссионки прикарманил чужие 400 тысяч рублей

Назначив себе «вторую зарплату» без ведома начальства, 19-летний парень не в первый раз нарушил закон. Фото: Архив "КП"

Сотрудник комиссионного магазина отправится в тюрьму на пять лет за кражу с места работы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Симферополю.

В полицию обратился директор комиссионного магазина и сообщил, что во время проверки обнаружил пропажу мобильного телефона и ювелирных украшений на 400 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что присвоить себе чужие ценностей решил 19-летний сотрудник, работающий в комиссионке оценщиком.

На совести молодого человека уже были серьезные нарушения закона – угон машины и преступления против жизни и здоровья человека.

Парень тайком продавал некоторые вещи, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

- Сотрудниками полиции в ходе проведения обысков изъят похищенный мобильный телефон и часть денежных средств, полученных за реализацию ювелирных изделий, – говорится в сообщении.

Преступник во всем сознался и теперь вновь должен расплатиться за содеянное. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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