Сергей Аксенов за три месяца посетит дворы всех районов Крыма с проверкой

По планам к концу июля глава республики Сергей Аксенов посетит каждый крымский район. Фото: пресс-служба правительства Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов в следующие три месяца планирует посетить все города полуострова, чтобы понять, какие у горожан есть проблемы. Об этом Аксенов заявил журналистам по итогам обхода нескольких дворовых территорий в Симферополе.

- Я посещу по Крыму все города и районы без исключения за три месяца. Обещаю. Везде буду задавать вопросы, когда в последний раз был глава администрации, когда был депутат парламента, городского совета, депутат района, – сказал глава республики.

Он добавил, что если органы местного самоуправления не посещали города, то отношение к ним будет соответствующее: работу он выполнять за них не будет. Цель главы республики – предоставить людям возможность сообщать властям о проблемах, которые нужно оперативно решать.

Все дворы крымской столицы Аксенов намерен посетить за 7-10 дней. Обход он решил начать с микрорайонов Маршала Жукова и Героев Сталинграда, которые посетил 28 апреля. Из значимых проблем выделил отсутствие коммуникации между горожанами и управляющими компаниями.

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