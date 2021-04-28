В Крыму учитель избил восьмиклассника палкой

Ученик прятался от школьного учителя в шкафу. Фото: Архив "КП"

В селе Угловом Бахчисарайского района Крыма школьный учитель избил ученика палкой. Запись с инцидентом попала в Интернет и набрала немало просмотров в соцсетях. Об этом сообщил «ForPost».

Администраторам группы «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте», которые опубликовали видео, материал прислал один из родителей, желающий показать ненадлежащее поведение учителя. Полная версия ролика, на котором ребенка избивают палкой, есть в ТГ-канале с аналогичным названием группы.

Реакции на запись в соцсетях были разными: кто-то возмутился методами воспитания подопечных, кто-то, напротив, защищал историка, обосновывая это невежеством современного поколения.

Инцидент уже привлек внимание правоохранительных органов.

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