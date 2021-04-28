Для консультации по «клещевым» инфекциям в Крыму создадут «горячую линию»

Клещи активны с апреля по октябрь, наибольшее их количество отмечается в мае и сентябре. Фото: Александра Тимощенко

Сотрудники Роспотребнадзора создадут «горячую линию», по которой можно будет получить грамотную консультацию о том, как себя обезопасить от «клещевых» инфекций.

Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

«Горячая линия» будет работать на полуострове в период с 1 по 15 мая 2021 года.

Дозвониться можно будет по номеру: +7 978 919-11-23.

По указанному телефону все жители и гости республики смогут получить своевременную помощь от специалистов. Сотрудники будут информировать по вопросам профилактики, а также мерах индивидуальной защиты в местах, где обитают переносчики вируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50