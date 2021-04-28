В Крыму 9 Мая покажут телеверсию «Бессмертного полка»

О своих близких можно рассказать в телеверсии «Бессмертного полка». Фото: архив "КП"

Жителей Крыма приглашают принять участие в телеверсии «Бессмертного полка». Трансляция пройдет 9 мая в эфире телеканала «Первый крымский». Чтобы стать участником нужно записать видео.

- Видео должно быть строго горизонтальное, - озвучили параметры съемки в телекомпании. - В кадре портрет вашего героического предка и вы до пояса. Крупный план, хорошее освещение. Говорите: «Мой дед (отец, прадед, бабушка…) ФИО, звание, воевал там-то». Все. Больше никаких слов не надо! Длительность до 20 секунд!

Специалисты отметили, что вертикальное, затянутое, темное, с плохим звуком, некачественное видео нельзя использовать для подготовки «Бессмертного полка».

Видео нужно присылать в Telegram +7 978 753 63 06

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