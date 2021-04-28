Авиасообщение между Крымом и Курганом возобновили спустя 4 года

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. Фото: Архив "КП"

После четырехлетнего перерыва полеты между Крымом и Курганом осуществляются вновь. Первый самолет вылетел в среду из международного аэропорта Симферополь, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Семье из Кургана, которая раньше всех успела зарегистрироваться на рейс перевозчика, ждали празднично украшенные стойки регистрации и сувениры от авиакомпании. Главный приз – модель самолета в ливрее авиакомпании.

Полеты по этому направлению начнутся 28 апреля, продлятся – до 29 сентября. Рейсы запланированы по средам и воскресеньям, время полета – 4 часа.

Авиасообщение в Крым из Липецка также возобновится впервые с 2019 года. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам с 3 мая по 30 сентября. Рейсы из Пскова запланированы по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября. Самолеты из Иваново будут летать с 1 мая до 28 сентября.

Авиакомпания продолжит полеты из московского Домодедово и Новосибирска. Также возобновятся рейсы из Иркутска.

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