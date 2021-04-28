Где отключат свет в Симферополе и Севастополе 29 апреля

Энергетики будут ремонтировать оборудование.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 апреля в некоторых районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество, потому что энергетики начнут приводить в порядок электросети.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Павленко, 9-13 (нечет), 26, 26/38, 26/40, 28/34, 28/38, 34, 38;
ул. Карла Маркса, 40, 62/24, 52а, 54а;
бульвар Ленина, 2, 22, 2/9, 2а, 1, 15;
ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 39;
ул. Гоголя, 64-70 (чет), 59-69 (нечет);
ул. Казанская, 29, 34/28, 34/38;
ул. Хацко, 10-17;
ул. Киевская, 20, 22, 15/2-37(нечет),37/2;
ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);
ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет);
пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);
пер. Ялтинский, 3-6; ул. Вишневая, 106-118(чет), 105-129(нечет);
ул. Кечкеметская, 46-92(чет);
ул. Радио, 2, 2/121, 1-7(нечет);
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель»,
«Связист» («Телефонист»), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда», «Домостроитель», «Шинник», «Ягодка-Крым», «Привал», «Пчелка»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Адмирала Фадеева 13,15,19,44,46,50-Б;
ул. Адмирала Юмашева 13
с 11.00 до 16.00
пер. Полоцкий 1,7;
ул. Белозерская 2-18,1-17;
ул. Горпищенко 42,70-86;
ул. Кронштадская 6;
ул. Полоцкая 2-58,1-39;
ул. Фильченкова 26-44,48-96,17-27,31-47
с 9.00 до 17.00
ул. Молодых Строителей 24-А,24-Б
ул. Российская 2-12;
ул. Тульская 7-23,27,27-А
ул. Карла Либкнехта 6-14,20,5-13;
ул. Надеждинцев 14;
ул. Рабочая 18,20,21;
ул. Лунина 2-26,1-21;
ул. Пластунская 130-а,130;
ул. Подольцева 121-145;
ул. Ревякина 32-104,17-97
село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12-14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10,1-А,3-15,21
с 11.00 до 17.00
КСП Память Ленина уч. 2, 405, 422, 429; 474, 593, 594
село Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет), 9, 14, 17-19(нечет), 18, 22-24(чет), 23; ул. Новая жизнь 17, 18; ул. Садовая 1-25, 27, 29, 31, 50; ул. Умерова 2-7; ул. Новая 1-33; ул. Сумская 1-43; ул. Сахалина 1-10, 13, 15, 16, 22; ул. Центральная 1-41; ул. Водопадная 1-8; ул. Школьная 7-30 (д/с №2)
с 8.00 до 16.00
ул. Героев Сталинграда 43, 45, 49, 55;
ул. Павла Корчагина 40-а, 43, 56, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5
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