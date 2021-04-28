Где отключат свет в Симферополе и Севастополе 29 апреля

Энергетики будут ремонтировать оборудование. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 апреля в некоторых районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество, потому что энергетики начнут приводить в порядок электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Павленко, 9-13 (нечет), 26, 26/38, 26/40, 28/34, 28/38, 34, 38;

ул. Карла Маркса, 40, 62/24, 52а, 54а;

бульвар Ленина, 2, 22, 2/9, 2а, 1, 15;

ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 39;

ул. Гоголя, 64-70 (чет), 59-69 (нечет);

ул. Казанская, 29, 34/28, 34/38;

ул. Хацко, 10-17;

ул. Киевская, 20, 22, 15/2-37(нечет),37/2;

ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);

ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет);

пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);

пер. Ялтинский, 3-6; ул. Вишневая, 106-118(чет), 105-129(нечет);

ул. Кечкеметская, 46-92(чет);

ул. Радио, 2, 2/121, 1-7(нечет);

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель»,

«Связист» («Телефонист»), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда», «Домостроитель», «Шинник», «Ягодка-Крым», «Привал», «Пчелка»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Адмирала Фадеева 13,15,19,44,46,50-Б;

ул. Адмирала Юмашева 13

с 11.00 до 16.00

пер. Полоцкий 1,7;

ул. Белозерская 2-18,1-17;

ул. Горпищенко 42,70-86;

ул. Кронштадская 6;

ул. Полоцкая 2-58,1-39;

ул. Фильченкова 26-44,48-96,17-27,31-47

с 9.00 до 17.00

ул. Молодых Строителей 24-А,24-Б

ул. Российская 2-12;

ул. Тульская 7-23,27,27-А

ул. Карла Либкнехта 6-14,20,5-13;

ул. Надеждинцев 14;

ул. Рабочая 18,20,21;

ул. Лунина 2-26,1-21;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12-14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10,1-А,3-15,21

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч. 2, 405, 422, 429; 474, 593, 594

село Родное: ул. Яны Дунья 1-5(нечет), 9, 14, 17-19(нечет), 18, 22-24(чет), 23; ул. Новая жизнь 17, 18; ул. Садовая 1-25, 27, 29, 31, 50; ул. Умерова 2-7; ул. Новая 1-33; ул. Сумская 1-43; ул. Сахалина 1-10, 13, 15, 16, 22; ул. Центральная 1-41; ул. Водопадная 1-8; ул. Школьная 7-30 (д/с №2)

с 8.00 до 16.00

ул. Героев Сталинграда 43, 45, 49, 55;

ул. Павла Корчагина 40-а, 43, 56, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50