Погода в Крыму на 29 апреля: переменная облачность и тепло до +19

Вода в море уже +13°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 апреля на Крымском полуострове синоптики не исключают возможность осадков.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Днем тепло до +17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный до 13 м/с. Днем тепло до +17°.

Температура воды в Черном море +10…13°.

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