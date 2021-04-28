В Крыму готовятся к 80-процентной загрузке курортов на майские праздники

В первую декаду мая ожидается приезд около 1 миллиона туристов Фото: Анна КИРИЕНКО

Власти Крыма готовятся к 80-процентной загрузке курортов на майские праздники. С увеличением турпотока растет риск возникновения лесных пожаров.

- В целях безопасного прохождения майских праздников, а также минимизации пожаров и последствий от них приняли решение издать приказ о введении особого противопожарного режима на всей территории Республики Крым на период с 1 по 10 мая 2021 года, - сообщил на своей странице в соцсетях премьер-министр региональого правительства Юрий Гоцанюк.

В первую очередь ограничения касаются территорий Южного берега Крыма, городских округов Евпатория, Феодосия и Судак. Особый режим предполагает ряд ограничений для населения и гостей Крыма, в том числе запрет на разведение огня и ограничение на посещение лесов. Соответствующий приказ будет опубликован на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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