Канатная дорога на Ай-Петри откроется 1 мая

Канатная дорога внсена в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный безопорный пролет Фото: Анна КИРИЕНКО

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» возобновляет работу с 1 мая. В течение 2,5 месяцев на уникальной подвесной дороге проходили профилактические ремонтные работы с внедрением новых, современных средств контроля за безопасной работой канатной дороги.

- В этом году, рабочее место операторов в пультовой было оснащено электронной системой отображения положения вагона на участке, - отметили в пресс-службе канатной дороги. - Теперь операторы с точностью до сантиметра знают на каком расстоянии от станции и на какой высоте находится каждый из вагонов во время их движения

В конце апреля специализированные организации провели техническое обследование и освидетельствование канатной дороги. После завершения этой работы эксперты выдали все необходимые для ее работы документы, подтверждающие безопасность подъемника.

Режим работы канатной дороги с 10.00 до 16.00 на подъем, с 10.00 до 17.00 на спуск. Стоимость билетов осталась на прошлогоднем уровне и составляет 400 рублей в одну сторону для взрослого и 250 рублей для ребенка. На территории дороги действует масочный режим.

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