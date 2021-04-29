Крымчанин с ограниченными возможностями примет участие в дайвинг-проекте

Александр Сумченко серьезно готовится к проекту. Фото: «Дайвинг-сафари Проект «Ковчег»/VK

Под занавес мая в египетской Хургаде стартует необычный проект, в рамках которого люди с ограниченными возможностями будут жить на яхте и заниматься дайвингом: в течении семи дней группу ожидает плавание в Красном море без возможности выхода на сушу.

В проекте «Дайвинг-сафари «Ковчег» задействован житель Севастополя Александр Сумченко. Несмотря на серьезную травму шеи, Александр участник всероссийских соревнований по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Планирую совершить несколько подготовительных погружений в Крыму, отработать с инструктором необходимые, рекомендованные упражнения. По прибытию в Египет пройти предоставляемые возможные уровни подготовки, - поделился своими планами Александр Сумченко на странице паблика «Дайвинг-сафари Проект «Ковчег».

Напоминаем, что в свое время Юрий Бурлак, имеющий инвалидность, предпринял попытку доплыть из Севастополя в Анталию на резиновой лодке.

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