В симферопольском МУП «Железнодорожный Жилсервис» будет новый руководитель

По информации на официальном сайте МУП, сейчас директор компании Ирина Форманчук. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе заменят руководителя МУП «Железнодорожный Жилсервис». Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

По его словам, качество работы предприятия – отдельный вопрос. Общение с жителями показало, что муниципальная управляющая компания не взаимодействует с жителями домов, которые обслуживает.

- Предоставляемые услуги тоже оставляют желать лучшего, - добавил Демидов.

В результате приняли решение, что главу муниципального предприятия нужно заменить.

В ближайшее время назначат встречу для руководителей всех муниципальных управляющих компаний с председателями домов. Будет вырабатываться новый механизм работы под руководством главы администрации Симферополя.

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