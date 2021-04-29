Коронавирус в Крыму: плюс 101 заболевший за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 28 апреля зарегистрировали 101 случай коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 18 человек переносят инфекцию бессимптомно, 81 случай заражения выявили при обращении за медицинской помощью. 20 человек ранее контактировали с заболевшими.

Лаборатории Крыма взяли пробы на коронавирус у 2753 человек.

Выздоровели за сутки 92 человека, за весь период с начала пандемии - 37 420 человек.

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