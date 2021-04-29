В Ленинском районе пограничники нашли склад боеприпасов времен войны

Мины лежали с момента активных боевых действий больше 70 лет назад. Фото: Пресс-служба Погнрауправления РК

В Ленинском районе нашли тайник с запасами мин времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Склад боеприпасов обнаружили недалеко от водохранилища около села Фронтовое.

- В результате осмотра местности найдены и извлечены из земли два десятка снарядов для миномета калибром 82 мм, - отметили в пресс-службе.

Мины лежали с момента активных боевых действий больше 70 лет назад. Пограничникам удалось заблокировать участок местности. В скором времени все боеприпасы будут уничтожены.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50