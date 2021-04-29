В Керчи перенесли факельное шествие на Митридатских лестницах

Фото: Сергей Бороздин/Instagram

В Керчи перенесено факельное шествие по большой Митридатской лестнице, которое должно было пройти 8 мая. Это связано с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- К большому сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой нам было рекомендовано ограничить количество участников факельного шествия до 50 человек. Считаю, что это неправильно по отношению ко всем жителям и гостям нашего города. В связи с этим оргкомитетом, было принято сложное решение о переносе факельного шествия до улучшения эпидситуации, - написал Бороздин.

По словам градоначальника, 8 мая малая и большая Митридатские лестницы откроются для посетителей, правда, точное время открытия еще уточняется. Вечером 8 мая охрана Митридатских лестниц будет усилена. Сергей Бороздин отметил, что посещение лестниц не возбраняется, а вот использование факелов строго запрещено из-за введения особого противопожарного режима.

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