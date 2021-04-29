Аксенов назначил Инну Смаль на пост главы Госкомрегистра

Инна Смаль. Фото: администрация Симферополя.

После вчерашней отставки с должности временно исполняющего обязанности главы Госкомрегитра Крыма Инна Смаль была назначена сегодня председателем госкомитета.

Указ о ее назначении подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликован на портале правительства.

- Принять Смаль Инну Вячеславовну на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить ее на должность председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, - говорится в указе.

Напомним, что Смаль назначили в Госкомрегистр 5 апреля, после увольнения Александра Спиридонова с должности главы госкомитета.

Ранее Инна Смаль занимала пост замглавы администрации Симферополя и курировала сферу земельных и имущественных отношений.

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