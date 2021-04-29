Сергей Аксенов посетил Железнодорожный район Симферополя с проверкой

С проверками глава республики планирует посетить все муниципалитеты полуострова. Фото: пресс-служба правительства Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил территории Железнодорожного района в Крыму и оценил их обустроенность. Об этом он написал на свое странице в «Facebook».

Он побывал на улице Енисейской, Маршала Василевского, Валдайской, Амурской, Обской и Иртышской.

По его словам, результат тот же, что и по предыдущей проверке: «слабое взаимодействие органов власти и депутатского корпуса».

Чтобы исправить ситуацию, уже приняли несколько решений, в частности, заменить начальника МУП «Железнодорожный жилсервис».

- Недопустимо, чтобы управляющие компании сводили контакт с местными жителями до уровня рассылки счетов за халтурно сделанную работу. Неудивительно, что многие жильцы задают резонный вопрос: куда уходят их деньги, – написал Аксенов.

Он добавил, что представители управляющих организаций не ведут отчеты по расходам и не приходят на собрания жильцов.

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