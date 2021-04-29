Почти треть обращений в Инспекцию по труду касаются задолженности по зарплате

Соблюдение трудовых прав граждан обсуждали при уполномоченном по правам человека в Крыму

Почти треть обращений в республиканскую Инспекцию по труду касаются задолженности по зарплате, пятая часть — незаконного увольнения. Об этом шла речь на заседании по вопросу соблюдения трудовых прав граждан, проведенном при уполномоченном по правам человека в Крыму.

- Обсуждались наболевшие вопросы невыплаты зарплаты, ее занижения, незаконные увольнения, а также вопросы трудоустройства граждан, инвалидов и несовершеннолетних, - сообщил КП-Крым председатель Комитета по социальной политике и делам ветеранов Госсовета Крыма, руководитель парламентской фракции коммунистов Сергей Богатыренко. - Для решения этих проблем необходим комплексный подход и взаимодействие ведомств.

Помимо контроля и надзора за нарушителями, необходима профилактическая работа с работодателями, как основных ответственных за нарушение трудового законодательства. Так, за год проведено более 600 проверок, в результате которых сумма штрафов превысила 11 миллионов рублей.

- Что касается трудоустройства, тут, конечно, необходима более ответственная работа исполнительной власти, в части организации новых рабочих мест, - считает Богатыренко. - Но на данный момент создание рабочих мест полностью лежит на плечах бизнеса, а власть заниматься этими вопросами не хочет.

В результате следственные органы занимаются поиском ответственных за невыплату зарплаты сотрудникам при ликвидации предприятий и фирм. Недавно правоохранителям переданы материалы в отношении трех компаний из Ялты, задолжавших своим работникам крупные суммы.

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