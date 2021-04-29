Крымская делегация прибыла в Армению для установления сотрудничества

Международная ассоциация «Друзья Крыма» учреждена в Ялте в 2017 году. Фото: общедоступная интернет-энциклопедия «Википедия»

Представители правительства Крыма прибыли с визитом в Армению на встречу по линии народной дипломатии. Диалог состоится на тему бизнеса российского региона и закавказской страны.

Цели для поездки в Ереван было две. Первая – встретиться с преподавателями и студентами филиала МГУ, а затем с представителями армянской научной и творческой интеллигенции. Вторая – провести бизнес-форум, встречу представителей крымского и армянского бизнеса. Об этом сообщил «ТАСС».

Делегация Крыма планирует обсудить вопросы, связанные с туризмом, транспортом, а также развитием сотрудничества по линии гражданского общества.

- Организатором Дней Крыма в Армении выступает «Клуб друзей Крыма в Армении». Его возглавляют лидер партии «Конституционное право» Айк Бабуханян и лидер партии «Альянс» Тигран Уриханян, – цитирует слова вице-премьера Крыма – постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова СМИ.

Он подчеркнул, что эти люди поддерживают присоединение крымского полуострова к России и открыто говорят о важности сохранения территориальной целостности РФ.

Клубы «Друзей Крыма» работают во многих странах Европы, Азии и Африки, их функция – сохранять объективную информацию о «крымской весне» и сегодняшних событиях на полуострове.

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