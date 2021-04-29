Украинские наркоторговцы сели на 10 лет в крымскую тюрьму

Наркотики сбывали в особо крупном размере. Фото: Архив "КП"

Двух граждан Украины приговорили в Крыму к 10 годам лишения свободы за продажу наркотиков. Об этом сообщило «КИА».

Незаконный бизнес на полуострове вело несколько людей. «Закладчиком» (курьером) работал 20-летний гражданин Донецкой области. В январе 2020 года к нему присоединился еще один «предприниматель» – 23-летний парень, также из Украины.

В Крым они приехали в прошлом году в марте. Курировал процесс продажи отдельный человек. Распространяли товар в Симферополе и Бахчисарае.

В суде нарушители дали признательные показания. Приговор пока не вступил в законную силу, подсудимые могут обжаловать решение в апелляционном порядке.

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