«Клубничный» сезон в Крыму открыт

Подкормка, питание и защита – все соблюдается, чтобы обеспечить грамотный уход за растениями. Фото: Архив "КП"

На солнечном полуострове уже собирают ароматную землянику садовую, в народе – клубнику. Тепличные хозяйства первыми начали сбор урожая, вес которого уже достиг 10 тонн. Об этом сообщила «Крымская газета».

Лакомиться сладкими ягодами будут не только крымчане – заявки на поставку продукции уже сделали Москва и Санкт-Петербург.

Некоторые предприниматели из Краснодара и Ставрополья также закупают клубнику в Крыму для продажи в отдаленных городах России. Чтобы ягодная культура развивалась, аграриям полуострова выдаются гранты. Также в этом году площадь для посадки клубники немного увеличили – на 5% .

На одном из крупнейших «клубничных» предприятий в селе Холмовка Бахчисарайского района собрали 10 тонн урожая. На производстве работают специалисты, выращивающие ягоды премиум-класса сорта «клери». Высокого качества достигают, используя биопрепараты.

Вкус и качество также зависят от места, где зреет клубника – в благодатном Бахчисарайском районе, растения там питаются горной водой. Немаловажна и технология – специалисты следуют итальянской, главный агроном – итальянец.

- Особенно вкусной и ароматной делает крымскую клубнику, конечно же, наше солнце. И хоть пока не балует полуостров высокой температурой воздуха, солнечных дней для созревания у нас достаточно, – цитирует директора предприятия Андрея Коздобу СМИ.

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