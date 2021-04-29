В некоторых районах Симферополя и прилегающих селах нет воды из-за аварии на водопроводе

Воды не будет какое-то время из-за поврежденного трубопровода. Фото: Архив "КП"

Некоторые села Симферопольского района и несколько микрорайонов города остались без воды 29 апреля с 6.00. Причина – авария на водопроводе в селе Молочное. Об этом сообщил «Крым 24».

Водоснабжение будет ограничено в селах Молочное, Кашатновое, Кизиловое, а также Малиновка, Партизанское, Фонтаны, Трудолюбово, Левадки и Трехпрудное.

Не будет воды с 6.00 утра по улице Севастопольская в Симферополе (от пересечения с улицей Первой Конной армии до пересечения с улицей Козлова), на прилегающих улицах, в микрорайонах Заводское и Новониколаевка.

Также без воды с 9.00 утра останутся улицы:

1 Конной Армии,

60 лет Октября,

Миллера,

Аральская,

Русская,

Батурина,

Дмитрия Ульянова,

Трубаченко,

Гражданская,

Крымских Партизан,

Зенитная,

Сочинская,

Гавена,

прилегающие улицы и переулки.

Когда закончат ремонтные работы и дадут воду пока не сообщается.

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