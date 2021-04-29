В некоторых районах Симферополя и прилегающих селах нет воды из-за аварии на водопроводе

Воды не будет какое-то время из-за поврежденного трубопровода.
Фото: Архив "КП"
Некоторые села Симферопольского района и несколько микрорайонов города остались без воды 29 апреля с 6.00. Причина – авария на водопроводе в селе Молочное. Об этом сообщил «Крым 24».
Водоснабжение будет ограничено в селах Молочное, Кашатновое, Кизиловое, а также Малиновка, Партизанское, Фонтаны, Трудолюбово, Левадки и Трехпрудное.
Не будет воды с 6.00 утра по улице Севастопольская в Симферополе (от пересечения с улицей Первой Конной армии до пересечения с улицей Козлова), на прилегающих улицах, в микрорайонах Заводское и Новониколаевка.
Также без воды с 9.00 утра останутся улицы:
1 Конной Армии,
60 лет Октября,
Миллера,
Аральская,
Русская,
Батурина,
Дмитрия Ульянова,
Трубаченко,
Гражданская,
Крымских Партизан,
Зенитная,
Сочинская,
Гавена,
прилегающие улицы и переулки.
Когда закончат ремонтные работы и дадут воду пока не сообщается.
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