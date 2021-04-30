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Общество30 апреля 2021 6:15

Погода в Крыму на 30 апреля: переменная облачность и тепло до +20

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму переменная облачность.

В Крыму переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 апреля на Крымском полуострове повсеместная переменная облачность, а значит солнышко все-таки проглянет сквозь облака. Синоптики вдобавок не исключают осадки - может брызнуть и дождик. Но это в общем, а в частности картина следующая.

- В Симферополе ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем до +21°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе днем будет дуть северо-восточный ветер до 10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +18°.

На Южном берегу Крыма утро будет туманным. Ветер юго-западный до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +20°.

Температура воды в Черном море +10…13°.

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Погода в Крыму