Майские праздники могут привести к росту заболеваемости COVID-19 в Крыму

Пеньковская объяснила рост заболеваемости в Крыму несоблюдением правил безопасности. Фото: архив "КП"

Проведение массовых мероприятий без строгого соблюдения всех требований Роспотребнадзора в период майских праздников может привести к угрозе жизни и здоровья крымчан и гостей полуострова.

- Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией мы фиксируем с середины марта этого года. Конечно же, рост связан с нарушением предписанных требований Роспотребнадзора: в транспорте, общественных местах не соблюдается масочный режим! Если сравнить ситуацию с декабрем прошлого года, она кардинально отличается – граждане стали пренебрегать мерами профилактики, - сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- К сожалению, вся тенденция по ее снижению зависит от того, насколько мы все вместе будем соблюдать те требования, которые сегодня установлены, - подчеркнула специалист.

По словам Пеньковской, проведение массовых мероприятий без строгого соблюдения всех требований Роспотребнадзора в период майских праздников может привести к угрозе жизни и здоровья крымчан.

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