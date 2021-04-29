В кранах Алушты на Пасху и День Победы вода будет идти по 10 часов в день

Водоснабжение Алуштинского региона и экономии природного ресурса сегодня – приоритетный вопрос для руководства города. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На два праздничных дня – Пасху и День Победы – в Алуште вернут старые графики подачи воды. Вода будет идти по 5 часов с утра и по 5 вечером. Об этом сообщила мэр курортного города Галина Огнева.

- Мы будем увеличивать подачу воды 2 мая и 9 мая, ее дадут 5 часов утром 5 вечером. Все остальные праздничные дни мы будем придерживаться того графика, который есть сейчас, – уточнила градоначальник в видеообращении.

Вода будет поступать в краны с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Она добавила, что хотела бы включить воду для горожан на весь день, но тогда вся предыдущая экономия была бы напрасной.

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