Работники прокуратуры вышли на субботник в Симферополе

Сотрудники прокуратуры Киевского района на субботнике.

Сотрудники прокуратуры Киевского района Симферополя 24 апреля приняли участие во Всероссийском субботнике. Силами коллектива были проведены мероприятия на территории МБОУ «Открытый космический лицей».

Как сообщили в надзорном ведомстве, работниками прокуратуры района была организована уборка мусора, побелка бордюр, облагораживание клумб.

Руководство прокуратуры района выразило благодарность директору МБОУ «Открытый космический лицей» в организации мероприятия.

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