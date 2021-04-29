В день Пасхи для паломников вход в Косьмо-Дамиановский монастырь сделают бесплатным

Косьмо-Дамиановский монастырь находится в 20 километрах от Алушты. Фото: свободная энциклопедия «Википедия»

Монастырь Святых мучеников и бессребреников Косьмы и Дамиана рядом с Алуштой приглашает крымчан на праздник Пасхи. Об этом сообщается на официальном сайте монастыря. В объявлении уточняется, что въезд на праздничный день будет бесплатным, если гость предоставит письмо паломника.

Письма паломника выдают бесплатно на подворье обители по адресу: поселок городского типа Партенит, Фрунзенское шоссе, 1а. Бесплатный проезд будет работать с 1 мая – с 17.00, закроется в 21.00. Чтобы оформить пропуск, письмо нужно предоставить руководству парка, адрес: улица Партизанская 42.

С 7.00 до 12.00 2 мая письмо паломника приносить в управление национального парка не требуется. Начало литургии – 1 мая 23.30.

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