Крым может принять на практику студентов сельхозфакультетов со всей страны

Центр «Волонтеры Природы» в Крыму.

Научно-оздоровительный центр «Волонтер Природы» в селе Соколиное Бахчисарайского района может стать площадкой для прохождения практики студентов сельскохозяйственных факультетов не только региона, но и всей страны.

Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Госсовета Крыма по социальной политике и делам ветеранов Рэм Киселёв на первой российской конференции по регенеративному сельскому хозяйству, которая проходит на площадке Центра 29 апреля.

- У Центра есть потенциал стать в перспективе не только площадкой для развития нового направления сельского хозяйства и экотуризма в Крыму, но и все возможности объединить студентов профильных специальностей со всей России для получения опыта и поиска новых решений в развитии агроотрасли, - считает зампредседателя комитета Госсовета Крыма по социальной политике и делам ветеранов Рэм Киселев.

Напомним, в Крыму проходит первая российская конференция по регенеративному хозяйству. Среди основных вопросов - обсуждение альтернативных способов восстановления гидрологического режима в Крыму, эффективных механизмов управления природными ресурсами региона, инновационных решений в области регенеративного сельского хозяйства и сохранения экологии. Площадкой для дискуссии был выбран Научно-оздоровительный центр «Волонтер Природы».

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